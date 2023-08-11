Кот Беляш сбросил вес и вернулся к работе со спасателями

Как сообщает агентство «РИА Новости» , четвероногий друг похудел на целых 2 килограмма. Из-за этого он вернулся в ряды спасателей.

Один из представителей аварийно-спасательной службы Вологды рассказал о похудении кота. По словам Надежды Сашиной, Беляш сбросил два килограмма, после чего смог вернуться к активной работе. Сообщается, что он уже семь дней исправно ездит с сотрудниками службы. Поначалу ограничения в питании давались очень сложно.

Напомним, что в начале этого месяца Беляш был отстранен от службы. Виной тому стали отравление и лишний вес. Однако сейчас кот, после диеты и лечения, смог вернуться к работе. Уточняется, что животное на данный момент весит 5,5 кг, а это считается нормальным весом для кота.