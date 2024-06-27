Размер выплаты, положенной многодетным семьям вместо земельного участка, увеличили в Подмосковье

«В прошлом году мы ввели альтернативу получения земельного участка для многодетных семей — выплату. Сейчас мы увеличиваем ее размер, а также упрощаем порядок ее получения», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, также было исключено требование о том, чтобы семья находилась на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В ведомстве уточнили, что воспользоваться мерой поддержки могут многодетные семьи, проживающие в регионе не менее 10 лет, которые находятся на учете на получение жилого помещения. Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.