Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура после атаки ВСУ

Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе днем траура в связи с воскресной атакой ВСУ на город, унесшей жизни трех отдыхавших на пляже в поселке Учкуевка человек, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших, из них двое - дети.

«Будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — написал Развожаев.

Губернатор добавил, в связи с обхявленным днем траура по погибшим в Севастополе на государственных и муниципальных учреждениях будут приспущены флаги.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь. Госпитализированы около 120 человек

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.