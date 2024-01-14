РБК: МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах

Экстренными службами усматриваются пока три версии субботнего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.

Как передает РБК со ссылкой на близкий к МЧС источник, одна из причин занесение неустановленными лицами источника огня извне. Следующая версия — аварийная работой электросети. Также экстренные службы не сбрасывают со счетов неосторожное обращением с огнем на складской трерритории.

Отмечается, если в ходе дознания выяснится, что возгорание возникло по причин поджога, будет возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без пострадавших. В настоящее время рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.

Ранее стало известно, что во время пожара на складе Wildberries под Петербургом пострадала 22-летняя девушка.