Шесть мужчин из Украины пытались незаконно пересечь границу Молдавии

Пограничная полиция Молдавии задержала шесть мужчин из Украины, которые пытались незаконно пересечь границу страны. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы пограничников.

Известно, что полицейские заметили группу из иностранцев, когда они пешком пытались пересечь границу в районе населенного пункта Окница. После того, как незваных гостей задержали и допросили, выяснились подробности. Иностранцы пояснили, что до Молдавии им помогли добраться, но услуга стоила немалых денег. Каждый из мужчин заплатил от 6000 до 7000 евро. Пограничники также сообщают о поступившей от украинцев просьбе о получении убежища в Молдавии.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский анонсировал прибытие военных инструкторов из Франции. Он сообщил о подписях в соответствующих документах, но не назвал точной даты приезда и поставленных перед ними задач.