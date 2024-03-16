Readovka: вражеский снаряд разорвался в центре Белгорода, горит автомобиль, есть пострадавшие и погибшие
Фото: [скриншот с видео]
Как передает сетевое издание Readovka, в российском Белгороде рано утром прогремел сильный взрыв. Причиной стал прилетевший и разорвавшийся вражеский снаряд.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Харгоры. По словам местных жителей, загорелся автомобиль, который за считанные минуты выгорел дотла.
«Посреди дороги недалеко от места прилета вражеского снаряда лежит осколок от него — территория оцеплена оперслужбами», — приводится в публикации.
В настоящее время территория вокруг места, где лежит осколок вражеского снаряда, оцеплена, на месте военные. По предварительной информации, в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород один человек погиб и несколько пострадали.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков предупредил об ракетной опасности в Белгородском районе.