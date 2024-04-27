Речная навигация откроется в Московской области на следующей неделе

В мае в Подмосковье откроется речная навигация, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Традиционно с 1 мая будут работать три речных маршрута — в Коломне, Лыткарино и Серпухове, напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он добавил, что число пассажиров водного транспорта в регионе растет каждый год.

«Ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути. Так, за прошлый год им (водным транспортом. — прим. ред.) воспользовались порядка тридцати двух тысяч пассажиров», — отметил глава областного Минтранса.

В Лыткарино по маршруту причал «Лыткарино» — причал «Андреевское» будет курсировать катер «Стриж», в Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» в выходные и праздничные дни будет курсировать теплоход «Москва», а в Серпухове от причала «Серпухов» до причала «Сады» — теплоход «Зуша».

Оплатить проезд на водных маршрутах Московской области можно наличными, а также банковскими картами и «Стрелкой».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что подготовка подмосковных парков к летнему сезону должна быть завершена до конца этой недели.