Андрей Воробьев: подготовку парков Подмосковья к лету нужно завершить до конца недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка всех парков региона к летнему сезону должна быть завершена до конца недели. По его словам, важно привести в порядок все элементы благоустройства, очистить территории от сухостоя и аварийных деревьев, убрать мусор, провести обработку от клещей.

«Все эти работы нам нужно завершить до майских праздников. И лесопарки, которых у нас 22, и почти 200 парков должны отвечать всем необходимым требованиям», – заявил глава региона.

В парках региона помыли 628 километров дорожек и свыше 42 тысяч элементов благоустройства, удалили более 700 аварийных и сухостойных деревьев, привели в порядок почти 480 гектаров газона.

Также отремонтировали парковую мебель и игровые площадки, покрасили ограждения, обновили три сотни информационных стендов. Обработку парков от клещей и насекомых провели на 105 территориях, все работы завершатся к концу месяца.

«В работе еще 224 ресурсных дефекта, которые требуют больше времени», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Завершается подготовка точек торговли, пунктов проката и летних веранд. Открыть веранды планируется до 1 мая. Также в субботу запустят 240 фонтанов.

В рамках акции «День добрых дел» в 145 парках высадят цветы и почти восемь тысяч деревьев, обустроят около 70 новых площадок для семейного отдыха.