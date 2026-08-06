«Реестр нарушителей и дорогие патенты». Поток рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии упал на 15%

За первые шесть месяцев этого года наблюдается снижение общего числа въездов в Российскую Федерацию со стороны граждан трех ключевых государств Центральной Азии. Данная тенденция затронула граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ведомственной пограничной службы.

В беседе с изданием «Ведомости» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов пояснил факторы, повлиявшие на текущую динамику. По его словам, на сокращение числа прибывающих с целью трудоустройства в первую очередь повлияли меры по ужесточению миграционного законодательства, а также увеличение стоимости оформления патентов. Специалист добавил, что серьезные финансовые издержки приезжих теперь также связаны с ростом цен на аренду жилья, обязательные медицинские осмотры и перелеты.

Несмотря на общее снижение показателей, Узбекистан сохраняет лидерство по объему визитов: за отчетный период зафиксировано более 1,1 млн прибытий, что, однако, на 13,2% меньше результатов годичной давности. Поток из Таджикистана сократился до 494,5 тыс. человек (падение на 17,9%), а из Киргизии — до 289,1 тыс. граждан. Эксперты отмечают, что помимо ужесточения контроля со стороны правоохранительных органов на ситуацию влияет и внутренняя экономическая конъюнктура: рост числа рабочих мест в самих центральноазиатских республиках, обусловленный крупными внешними инвестициями, делает трудовую миграцию менее привлекательной.

Ранее сообщалось о том, что рейды по мигрантам сменятся автоматическими ограничениями.