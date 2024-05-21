Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в подмосковном Щелкове

На базе Детского оздоровительного лагеря «Юнармеец» в Щелкове состоялся региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Всего в игре приняли участие порядка двухсот сорока активистов Движения первых.

Отмечается, что игра проходила в течение двух дней. Первый день дал ребятам возможность познакомиться друг с другом, принять участие в тренингах на командообразование, поиграть в спортивные игры. Второй день — день прохождения этапов игры. Каждая из команд показала себя с самой лучшей стороны, успешно справившись со всеми испытаниями.

«В наших первичных отделениях Движения Первых Подмосковья прошел отборочный этап. На муниципальном этапе в обновленной «Зарнице» приняли участие 10 тысяч детей от 7 до 17 лет. На региональный отобрали лучших обучающихся, которые показали свою строевую, спортивную и огневую подготовку и много другое», — отметил председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.

По итогу соревнований места среди команд в средней возрастной группе распределились таким образом: 1 место — команда «Орленок» из Чехова, 2 место — команда «Воин» из Воскресенска, 3 место — команда «МБОУ ЦО 9» из округа Богородский.

Среди старшей возрастной группа: 1 место — команда «Воин» округ Воскресенск, 2 место — команда «Варяг» из Подольска, 3 место — команда «Витязь» округ Щелково.

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