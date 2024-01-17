Региональный портал госуслуг поможет организовать розничный рынок в Московской области

Разрешение на организацию розничного рынка в Подмосковье теперь можно оформить на региональном портале госуслуг в электронном виде, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая услуга предназначена для юридических лиц. Воспользоваться ею могут компании, управляющие рынками. При этом вести деятельность нужно на территории Московской области. Услуга облегчает процесс оформления разрешений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, срок предоставления услуги удалось сократить до 18 календарных дней. Получить разрешение на рынок можно в том случае, если его адрес включен в план организации розничных рынков на территории региона. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.