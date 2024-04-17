Рейсы из затопленного Дубая начнут отправлять не ранее 18 апреля
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Около 5 тысяч россиян ждут возобновления полетов в ОАЭ и обратно после наводнения в Дубае, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Он отметил, что аэропорт Дубая не будет отправлять и принимать рейсы до 00:00 18 апреля.
Мурадян подтвердил, что у ожидающих отправления в Россию в аэропорту Дубая существуют проблемы с получением горячего питания и размещением.
Накануне в Дубае за 12 часов выпало 10 см осадков, почти годичная норма. Улететь из Эмиратов не смогли около 2,5 тысячи россиян.
Сообщалось, что оказавшийся в Дубае во время потопа чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному городу.