Рейсы из затопленного Дубая начнут отправлять не ранее 18 апреля

Около 5 тысяч россиян ждут возобновления полетов в ОАЭ и обратно после наводнения в Дубае, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Он отметил, что аэропорт Дубая не будет отправлять и принимать рейсы до 00:00 18 апреля.

Мурадян подтвердил, что у ожидающих отправления в Россию в аэропорту Дубая существуют проблемы с получением горячего питания и размещением.

Накануне в Дубае за 12 часов выпало 10 см осадков, почти годичная норма. Улететь из Эмиратов не смогли около 2,5 тысячи россиян.

Сообщалось, что оказавшийся в Дубае во время потопа чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному городу.