Чемпион мира по зимнему плаванию Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю

Спортсмен Марк Мордовцев оказался в ОАЭ во время буйства стихии. Ливни спровоцировали настоящий потоп в эмиратах, но российский пловец не отчаялся, а устроил настоящий заплыв городу. Свое развлечение турист показал в личных соцсетях.

На видео прохожие стоят почти по пояс в воде, но пытаются свыкнуться с новой обстановкой. Ведь непогода в Дубае обещает быть временной, а угрозы более серьезного затопления нет. Марк Мордовцев посчитал также, и отправился на уличный заплыв. В этот момент один из мужчин спросил его, как ему водичка. По словам спортсмена, новообразовавшийся городской водоем был «тепленьким».

Свой заплыв Мордовцев посвятил девушке, с которой прилетел в ОАЭ для празднования ее дня рождения.

Напомним, что в Дубае и Абу-Даби непогода. Ливни затормозили работу аэропортов, улицы залило водой. Особенно тяжело пассажирам самолета Москва - Дубай, которых оставили на судне после срочного приземления в Абу-Даби. По информации Mash, людей держат в транспорте, не предоставляют питания уже семь часов и не пускают в аэропорт, так как якобы нет трансферов.