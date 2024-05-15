Реконструкция крупнейшего в России комплекса переработки ТКО завершается в подмосковной Коломне

В селе Мячково городского округа Коломна продолжается реконструкция комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг», стройготовность объекта достигла 74%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Застройщиком выступает «МПК Коломенский», сейчас он проводит пуско-наладку техоборудования локальных очистных сооружений. В рамках реконструкции здесь построят дополнительные сооружения очистки фильтрата производительностью 200 кубометров в сутки. Первый этап реконструкции завершат летом 2024 года, это позволит нарастить экологическую безопасность объекта. В ведомстве напомнили, что данный комплекс по переработке отходов является крупневшим в России. Строительство объекта проходит в рамках нацпроекта «Экология».

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