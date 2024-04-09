Реконструкция стадиона «Торпедо» продолжается в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается реконструкция стадиона «Торпедо», ход проведения работ проверило Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки инспекторы оценили готовность выполненных работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, 30% наружных инженерных сетей. Объект возводят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В рамках работ строителям предстоит обновить футбольное поле и сделать его круглогодичным, возвести трибуны, а также обустроить залы тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые и конференц-зал в подтрибунном пространстве. Помимо этого, на территории откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместят универсальный спортзал, зоны фитнеса и силовой подготовки. На прилегающей территории появятся площадки для сдачи нормативов ГТО, восемь беговых дорожек, площадки для игровых видов спорта, воркаута и тяжелой атлетики. После реконструкции стадион смогут посещать семь тысяч человек вместо 1,2 тысячи, как было ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.