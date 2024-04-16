Реконструкция театра ФЭСТ началась в Мытищах

На улице Щербакова в Мытищах началась реконструкция театра драмы и комедии «ФЭСТ», рабочие выполняют обустройство строительного городка, мест складирования материалов, а также демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие вышли на площадку и приступили к работам подготовительного этапа — обустройству подъездных путей, мест складирования материалов, работам по демонтажу внутренних конструкций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит обновить основное здание театра и расширить его площадь за счет строительства двух двухэтажных пристроек. В них разместят помещения для хранения реквизита и декораций, гримерные помещения, мультимедийная студия и два репетиционных зала. Отметим, что театр построили в 1969 году, капремонт планируют завершить в 2025 году.

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