Реконструкцию театра драмы и комедии проведут в Мытищах

В Мытищах проведут реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст», расположенного на улице Щарбакова, работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ подготовительного периода. Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства», стройготовность объекта на данный момент составляет 8%. Рабочим в рамках проекта предстоит возвести новую пристройку к театру, где разместят складские помещения для реквизита, декораций и костюмов, шесть гримерных, мультимедийную студию и другие помещения. Завершение работ запланировано на второй квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.