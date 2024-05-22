Реконструкцию здания бытового обслуживания осуществляют в подмосковных Химках

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области осуществили проверку реконструкции здания бытового обслуживания на Юбилейном проспекте в городе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что в ходе осмотра инспекторы проверили соответствие объема фактически выполненных строительных работ проектной документации. В настоящий момент готовность объекта составляет уже 25%. Строительство ведется в графике.

Отмечается, что в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров помещения планируют сдавать арендаторам. А завершение работ запланировано на октябрь 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.