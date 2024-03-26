Рекордное количество доноров обратилось в службу крови Подмосковья в первый день после теракта

Суточный рекорд по числу доноров был зафиксирован в регионе в первый день после теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главврача Московского областного центра крови Марию Аппалуп.

По ее словам, ожидалось, что кровь придут сдавать в три-четыре раза больше людей, чем обычно. Однако, фактический показатель побил все рекорды.

«Но только в первый день после террористического акта к нам пришли в шесть раз больше людей, чем когда-либо был исторический максимум для приема службы крови Московской области», – приводит агентство слова Аппалуп.

Теракт произошел вечером в пятницу. Перед выступлением группы «Пикник» в здание ворвались люди с оружием и начали расстреливать толпу. Согласно последним данным, число жертв составляет 139 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые оказывают помощь пострадавшим.