Рекордный паводок в Тюмени: климатолог предупредила о новой угрозе весной

Летний паводок 2026 года в Тюмени уже признан самым масштабным в XXI веке, однако его последствия могут проявиться уже следующей весной. Климатолог Наталья Пригоровская допустила, что при снежной зиме уровень воды способен подняться еще выше, передает NashGorod.ru ⁠.

Этим летом город пережил две волны подъема воды. Во время второй уровень в реке Тура достиг 896 см — это рекорд для текущего столетия и одно из высочайших значений за всю историю метеонаблюдений.

По оценке эксперта, нынешний аномальный сезон может стать лишь прелюдией к более сложной гидрологической ситуации. Пригоровская пояснила, что грунты сейчас практически полностью насыщены влагой, а уровень грунтовых вод остается повышенным. Если предстоящая зима окажется многоснежной, значительная часть талой воды не сможет оперативно впитаться в почву. В таком сценарии весеннее половодье способно превысить показатели 2026 года. Климатолог подчеркнула, что это долгосрочный прогноз, который будет уточняться по мере поступления новых данных, однако предпосылки для такого развития событий уже существуют.

Пригоровская также предупредила о рисках в летний период. По предварительным климатическим сценариям, грядущее лето может быть богато на затяжные дожди. Если обильные осадки наложатся на уже высокий уровень грунтовых вод, не исключено формирование еще одного дождевого паводка — аналогичного тому, что Тюмень пережила в июле 2026 года.

Напомним, этим летом из-за продолжительных дождей в бассейне реки уровень Туры снова начал стремительно расти после весеннего половодья. В результате были затоплены прибрежные территории, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, а специалисты назвали произошедшее аномальным природным явлением.