Ремонт более четырехсот дорог провели в Подмосковье

С начала ремонтного сезона дорожники Подмосковья провели ремонт 430 дорог, на 67 участках работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в общей сложности специалисты уложили около 500 километров нового покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работе используют асфальтобетонную смесь типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ в рамках нацпроекта выполнили в Богородском округе, Воскресенске, Егорьевске, Мытищах, Можайском и Раменском. Большинство дорог на муниципальной сети отремонтировали в Серебряных Прудах, Богородском, Наро-Фоминском, Шаховской и Коломне. Отметим, что ознакомиться с программой ремонта можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.