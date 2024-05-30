Ремонт более двух тысяч ям провели на дорогах в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья устранили более 2,3 тысячи ям на дорогах за неделю, работы прошли в трех городских округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Красногорске работы провели на Волоколамском шоссе, улицах Речная и 50 лет Октября, на улице Советской в поселке Нахабино, вблизи деревни Козино и в поселках Архангельское и Отрадное, в Одинцовском округе — вблизи села Ершово, поселка Кобяково, в деревне Митькино и селе Жаворонки. Кроме того, рабочие устранили ямы в Истре — на улицах Ногина и Юбилейной в Дедовске, в селах Павловкая Слобода и Новопетровское, а также вблизи деревни Бужарово. В ведомстве добавили, что такие работы проводятся во всех округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.