Ремонт более сорока дорог, следующих до туристических мест Подмосковья, проведут в этом году

В 2024 году в Подмосковье проведут ремонт более 40 участков региональных дорог протяженностью более 120 километров, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям региона, работы пройдут в 20 округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время дорожники продолжают ремонт региональных дорог по нацпроекту, что позволит и местным жителям, и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, в Истре проведут ремонт дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево», по которой можно доехать до Ново-Иерусалимского монастыря и музея Новый Иерусалим, в Раменском — дороги на улице Народное имение, где находится усадьба Раменское, Собор Троицы Живоначальной, смотровая площадка, вечный огонь, Борисоглебская церковь, а также памятники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.