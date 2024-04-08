Ремонт Демиховского лицея продолжается в подмосковном Орехово-Зуево

Строители приступили к устройству фасада здания лицея в деревне Демихово в Орехово-Зуевском городском округе в рамках президентской программы по капремонту школ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, на площадке более 25 рабочих, которые завершили демонтажные работы и приступили к отделочным и фасадным работам. Все работы идут в соответствии с запланированным графиком. Открытие лицея запланировано на 1 сентября этого года.

Примечательно, что обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик и получат современное оснащение. Для учащихся установят необходимое оборудование и современную мебель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.