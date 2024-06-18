Ремонт и установку пандусов провели в подъездах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья выполнили более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах многоквартирных домов по обращениям жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что организации обязаны контролировать наличие приспособлений для маломобильных жителей, а также обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. В случае необходимости они должны установить необходимое оборудование. Отметим, что жители, в домах которых отсутствуют подобные конструкции, могут обратиться в свою управляющую компанию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.