Ремонт и установку пандусов провели в подъездах Подмосковья

С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья выполнили более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах многоквартирных домов по обращениям жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что организации обязаны контролировать наличие приспособлений для маломобильных жителей, а также обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. В случае необходимости они должны установить необходимое оборудование. Отметим, что жители, в домах которых отсутствуют подобные конструкции, могут обратиться в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.