Ремонт почти сорока дорог проводится в Подмосковье по нацпроекту БКД

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт 38 участков региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты Мосавтодора уже завершили укладку 40 километров нового покрытия, а работы продолжаются на 38 участках общей протяженностью свыше 140 километров, в том числе в Домодедове, Талдоме, Зарайске, Истре, Раменском и Богородском», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что полностью ремонтные работы удалось завершить на пяти дорогах — в Рузе на улице Солнцева, в Подольске на улице Курской, в Чехове на улице Комсомольской и на участке дороги «Чехов — Кресты» — Южный» вблизи остановок «Фабрика» и «ЖБИ», а также в Серпухове на центральной дороге в деревне Глубоково. Полностью завершить ремонт региональных дорог планируют к осени. Адресный перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом сезоне, размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.