Ремонт трех дорог начнется в Ступино в этом месяце

В июле в Ступино стартует ремонт трех дорог, которые местные жители выбрали с помощью голосования на «Доброделе».

Так, работы начнутся на Полевой улице в деревне Николо-Тители, на Проселочной улице в деревне Леньково и в СНТ «Металлург-17», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в текущем году в Ступино капитально отремонтируют десять участков муниципальных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов.