Ремонтный сезон дорог начался в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья приступили к ремонту региональных и муниципальных дорог, работы стартовали в 21 округе, в том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Отфрезеровали почти 93 тысячи старого покрытия и уложили около четырех тысяч квадратных метров нового покрытия, помимо этого начали работы по разборке старого бортового камня и старых тротуаров, которые также входят в план ремонтных работ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что работы на региональных дорогах проведут специалисты Мосавтодора. Ремонт будут проводить с применением асфальтобетонных смесей А-16 Вн и ЩМА-16, которые обладают большей плотностью и высоким уровнем износоустойчивости. Программа ремонта размещена здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.