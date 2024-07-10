Репродуктолог Мельникова рассказала, как ускорить наступление беременности

Завотделением планирования семьи и репродукции НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Юлия Мельникова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как подготовиться к беременности и сделать ее наступление более быстрой.

Любое планирование беременности начинает с похода к гинекологу и разнообразных обследований. Важно провериться на наличие хронических и иных заболеваний, узнать, есть ли дефицит микроэлементов или других веществ. Женщина обязательно проходит ЭКГ и сдает анализы, посещает таких специалистов как терапевт, стоматолог, отоларинголог и офтальмолог.

Беременности не всегда мешает бесплодие. Это могут проблемы со сном, обилие стресса и губительные привычки. Образ жизни придется пересмотреть в более здоровую сторону.

Врач посоветовала готовиться к беременности и отцу будущего ребенка. Однако в этом случае все проще: мужчина сдает спермограмму, а уже потом от ее результатов зависит, нужны ли обследования. Если показатели хорошие, то дополнительных посещений врачей не нужно.

Труднее всего забеременеть после 30-35 лет. Иногда женщинам назначают консервантивное лечение или хирургию при серьезных физических изменениях. Если через два года беременность не наступает, то могут назначить процедуру ЭКО.

Мельникова подчеркнула, что важно вести правильный образ жизни, употреблять достаточно мяса, овощей, рыбы и углеводов, проходить обследования и следовать рекомендациям специалистов. Только комплексно можно решить ту или иную проблему с наступлением беременности.

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