Ресторан «Вкусно и Точка» построят в рабочем поселке Большие Вяземы в Одинцово

Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель. Он вложит в проект около 70 миллионов рублей. После его реализации в округе появятся 10 рабочих мест. Площадь ресторана превысит 300 квадратных метров, он будет рассчитан на 61 гостя. Отметим, что проект находится на сопровождении менеджера Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева посетили завод «Инфаприм» в Истре.