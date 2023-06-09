Губернатор Подмосковья и гендиректор АСИ посетили завод «Инфаприм» в Истре

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, глава региона и гендиректор АСИ осмотрели цеха расфасовки жидких стерильных и сухих продуктов, аппаратный цех, а также участки сухого смешивания и растворения сухих компонентов.

После этого состоялось совещание с представителями бизнес-сообщества. На встрече с предпринимателями губернатор Подмосковья подчеркнул, что сегодня основная задача — сделать все возможное для реализации малых и средних проектов импортозамещения.

«Для нас это критически важно, поэтому сюда на предприятие мы пригласили тех, кто глубоко вовлечен в бизнес-процессы. В чем уникальность предпринимателя? В том, что он всегда ищет вдохновения и силы для того, чтобы реализовать свою мечту», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Московской области отметил, что на пути к достижению цели важно иметь партнеров, на которых можно опереться. Такие люди должны быть не только внутри команды, но и вне, подчеркнул губернатор.

«Я думаю, что вы смело можете считать нас своими партнерами. Чем успешнее ваше предприятие, тем больше возможностей для нас обеспечивать перемены», — указал он.

Фото: [ Константин Семенец ]

Гендиректор АСИ, в свою очередь, напомнила, что Подмосковье входит в тройку лидеров по созданию условий для инвесторов. В прошлом году регион занял третье место среди российских субъектов в Национальном рейтинге состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала.

Кроме того, подчеркнула Чупшева, у региона хорошие показатели по натуральную вложению инвестиций в иностранный капитал, а также по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов.

«Это заслуга региональной команды, руководства области. Знаю, что регулярно проводятся встречи с бизнесом, губернатор очень серьезно относится ко всем запросам, предложениям, которые исходят от сообщества», — подчеркнула она.

Генеральный директор АСИ отметила, что сегодняшний разговор с бизнес-сообществом поможет выработать совместные решения, которые будут реализованы с Администрацией президента и правительством России. Она также пожелала удачи подмосковным компаниям, которые участвую в конкурсе брендов в рамках форума «Сильные идем для нового времени». От региона заявлено свыше ста брендов.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Отмечается, что в ходе совещания с бизнес-сообществом представители компании «Инфаприм» подняли вопрос о выделении производителям детского питания грантов в форме субсидий, а также налоговых льгот на научные разработки и оборудование пилотной производственной линии после внедрения данных разработок.

Также на встрече обсудили вопросы порядка профилактических проверок предприятий, поддержку социального и гостиничного бизнеса, а также производителей медицинских изделий.

Фото: [ Константин Семенец ]

Завод по производству смесей детского питания Nutrilak работает в Подмосковье с 2002 года. Сейчас в ассортименте предприятия 130 наименований продукции для детей и взрослых. Компания «Инфаприм» владеет двенадцатью патентами на разработку специализированных продуктов и способы их получения, а также сотрудничает со специалистами в области нутрициологии и педиатрии.