Ретро-состав, бесплатная еда и огни: более 20 млн россиян отметили День Победы

Крупный бизнес поддержал празднование Дня Победы в 2024 году, проведя более 1500 социальных акций. Участие в них приняли более 20 миллионов человек из числа сотрудников компаний, их семей и жителей российских регионов. Об этом корреспонденту «Подмосковье сегодня» рассказали в информационном департаменте корпоративного офиса Народного фронта.

Прикоснуться к истории

ОАО «РЖД» запустило ретро-состав «Паровоз Победы», который прошел через всю Россию. Поезд составили из платформ с военной техникой советской эпохи, санитарного вагона и вагонов-теплушек, а во главе состава двигался паровоз Л-3095. При приближении на станцию паровоз издавал громкие звуки, из трубы валил пар. Среди тех, кто встречал ретро-эшелон на станциях, было особенно много молодежи и детей.

Слава и почет ветеранам

Сотрудники ПАО «ГМК «Норильский никель» организовали индивидуальный парад для местного жителя Дмитрия Ивановича Конопли, ветерана Великой Отечественной войны. Дмитрию Ивановичу 96 лет, и в силу возраста он не смог сам посетить парад. Также ему передали частицу вечного огня из Александровского сада.

Видно даже из космоса

Представители ПАО «Транснефть» украсили фасад своего головного в деловом районе «Москва-Сити» световой композицией с Георгиевской лентой и поздравлениями.

Память поколений

Сеть гипермаркетов «Лента» компании ПАО «Северсталь» совместно с проектом «Дари еду» разместили данные о ветеранах и детях Великой Отечественной войны. К каждой истории добавили информацию о том, что автор хотел бы получить в подарок. Часть подарков приобрели покупатели гипермаркета, часть выкупили и доставили сами организаторы.

Помним свои корни

Компания «Газпром межрегионгаз» в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» зажгла новые «огни памяти» в новых регионах, где упоминания о Победе советской армии долгое время были под запретом. Этот жест дал людям возможность гордиться подвигами своих предков открыто.

Ранее мы рассказывали о том, что около 16 тысяч человек посетили мероприятия, посвященные Дню Победы, в Дмитрове.