Около 16 тысяч человек посетили мероприятия, посвященные Дню Победы, в Дмитрове
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитровского г. о.]
Около 16 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В общей сложности на территории муниципалитета провели свыше 170 мероприятий. Они проходили в парках и в культурных учреждениях.
К примеру, в «Сосновом бору» состоялся концерт «Подвиг. Память. Победа». Артисты исполнили самые известные мелодии из советских кинофильмов на тему Великой Отечественной войны. Основная программа празднования была организована на Перемиловской высоте в Яхроме.
«Мастер-классы, патриотические акции, праздничные концерты, фотовыставки военного времени, а также тематические спектакли и театральные зарисовки. Благодарю всех за участие!» — отметил глава Дмитрова Илья Поночевный.