Около 16 тысяч человек посетили мероприятия, посвященные Дню Победы, в Дмитрове

Фото: [ Пресс-служба администрации Дмитровского г. о. ]

Около 16 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В общей сложности на территории муниципалитета провели свыше 170 мероприятий. Они проходили в парках и в культурных учреждениях.

К примеру, в «Сосновом бору» состоялся концерт «Подвиг. Память. Победа». Артисты исполнили самые известные мелодии из советских кинофильмов на тему Великой Отечественной войны. Основная программа празднования была организована на Перемиловской высоте в Яхроме.