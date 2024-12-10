Reuters: Нетаньяху дал показания по делу о коррупции и мошенничестве

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приступил к даче показаний в суде по делу, связанному с коррупцией, злоупотреблением властью, а также мошенничеством. Информация об этом появилась у агентства Reuters.

Постановление суда обязало премьера давать показания по три раза в неделю. Сам он отвергает все обвинения в свой адрес и называет их охотой на ведьм.

«Реальную угрозу демократии представляют не избранные народом деятели, а представители правоохранительных органов, которые отказываются признавать выбор избирателей и пытаются совершить переворот с помощью политических расследований», — заявил Нетаньяху по этому поводу.

Он добавил, что прокуроры не занимаются расследованием в его случае, они просто заняты его преследованием. Подобная практика совершенно неприемлема для любой демократической страны.

Ранее духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил с призывом казнить Нетаньяху. По его мнению, израильский политик достоин смерти за свои решения и агрессию в отношении палестинских мирных жителей. Такой же меры достоин и бывший министр обороны Израиля Галлант.