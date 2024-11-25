Лидер Ирана призвал казнить израильского премьер-министра Нетаньяху

Али Хаменеи прокомментировал решение Международного уголовного суда в отношении Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

«Они выдали ордер на арест, но этого недостаточно. Смертный приговор должен быть вынесен этим преступным лидерам», — указал он.

Иран последовательно поддерживает боевиков, которые ведут вооруженную борьбу против израильтян в Ливане и секторе Газа.

При выдаче ордера в МУС заявили, что израильское руководство совершило военные преступления и преступления против человечности, что привело к гибели большого числа мирных жителей на территории сектора Газа. В то же время Тель-Авив считает, что все эти действия находятся вне юрисдикции данного суда.