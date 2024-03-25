Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области модернизировали и скорректировали режим работы четырех светофорных объектов, расположенных в Богородском, Красногорске, Подольске и Химках. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники увеличили время работы пешеходной фазы светофора, установленного на улице 3-го Интернационала в деревне Ельня Богородского округа, а также изменили пофазный разъезд и увеличили время выезда на шоссе в Красногорске на светофоре на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Полевой. Кроме того, на светофоре у остановки «Стройматериалы» в деревне Бородино они увеличили время проезда по прямому ходу Варшавского шоссе, на пересечении улиц Молодежной и Бабакина в Химках — разделили транспортные направления и сделали новую вечернюю программу работы светофора, совместили прямой ход в сторону области и поворот налево. В ведомстве уточнили, что эти работы позволили оптимизировать движение на перекрестках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.