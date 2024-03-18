Режим работы пяти светофоров синхронизировали в Московской области за неделю

За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов в рамках работы по оптимизации движения на перекрестках и загруженных участках дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Долгопрудном сократили количество фаз с четырех до трех и оптимизировали работу светофора, расположенного на пересечении Лихачевского шоссе и улицы Летной, во Фрязине — установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов на светофоре на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда. В ведомстве уточнили, что это увеличивает пропускную способность перекрестка.

Кроме того, в Домодедове синхронизировали работу трех светофорных объектов: двух — на улице Промышленной перед поворотом в сторону М-4 «Дон», одного — на улице Гагарина на путепроводе на участке дороги «Каширское шоссе — Киселиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.