Режим работы пяти светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

За прошлую неделю сотрудники Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали режим работы пяти светофоров, чтобы оптимизировать движение и сократить заторы на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты изменили очередность пофазного разъезда на перекрестке улиц Пролетарской и Оборонной в Серпухове, увеличили время выезда с Мякининского на Новорижское шоссе в Красногорске, увеличили время движения по прямому ходу и время выезда с улицы Домостроительной в деревне Котово Наро-Фоминского округа. Кроме того, в Чехове добавили утренний режим работы светофора, увеличив время выезда из поселка Любучаны в сторону Киевского шоссе, в городе Ивантеевке Пушкинского округа установили кнопки для пешеходов на пересечении улиц Новоселки Слободка и Толмачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.