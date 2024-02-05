Режим работы семи светофоров скорректировали в Московской области

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю скорректировали режим работы семи светофорных объектов, расположенных в Серпухове, Коломне, Люберцах, Чехове и Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Люберцах по просьбе местных жителей скорректировали утренний режим работы объекта на пересечении Зенинского шоссе и улицы Барыкина, а также добавили утренний режим работы светофора на пересечении улиц Барыкина и Вертолетной. В Серпухове на перекрестке Московского шоссе и улице Оборонной увеличили время работы пешеходной фазы светофора, в Коломне аналогичную работу провели на улице Октябрьской Революции у трамвайной остановки «Сад дворца». В ведомстве уточнили, что такие корректировки позволяют повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.