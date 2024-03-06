Режиссер Егор Кончаловский призвал жителей Подмосковья принять участие в выборах президента
Фото: [t.me/mosoblizbirkom]
В Подмосковье продолжается информирование жителей о предстоящих выборах президента России.
На днях члены участковой избирательной комиссии в Истре посетили режиссера Егора Кончаловского. Он приветливо встретил информаторов, а также призвал жителей городского округа и всего Подмосковья принять активное участие в выборах главы государства, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
«Я от всей души прошу вас, призываю <…> прийти на избирательные участки в нашем городском округе Истра и вообще, конечно же, во всей нашей замечательной стране, потому что от вашего решения, от вашей активности будет зависеть то, как мы будем жить и в нашем округе, и в нашем замечательном Подмосковье, и в нашей стране», — сказал Егор Кончаловский.
Ранее председатель участковой избирательной комиссии № 1302 Ленинского городского округа Юлия Липатова рассказала, что жители региона встречают информаторов с позитивом.