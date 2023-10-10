Резко занялся спортом и завел массу знакомых: как распознать психическое расстройство у близкого человека

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья, который призван донести до общества, что важны не только физические проблемы людей, но и ментальные.

Как рассказала психолог Маргарита Алексеева, иногда изменения в поведении близкого человека могут намекать на то, что у него возникли психические расстройства. Однако чтобы их заметить, изначально важны именно близкие отношения в семье.

«Мы в семье должны обсуждать не просто как прошел наш день, что мы делали, а чувства, переживания, реакцию на происходящие вокруг события. Чтобы мы знали об эмоциях человека», — рассказала Алексеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда, по ее словам, удастся заметить резкую смену общего настроения.

«Это когда у человека происходят резкие какие-то изменения. То есть в прямом смысле не было никогда предпосылок, человек был достаточно бодрым, мотивированным. И тут вдруг у него резко появились проблемы с мотивацией, с волевой сферой. Он начинает говорить, что ему ничего не хочется», — пояснила собеседница.

Также, по ее словам, это работает и в обратную сторону. Например, если человек был спокойным, размеренно ходил на работу или учился, и тут вдруг резко он начинает участвовать в конкурсах, заниматься спортом, завел массу знакомых. Это тоже должно насторожить.

«Кроме того, о психических расстройствах могут свидетельствовать резкие, неожиданные, немотивированные приступы агрессии. То есть человек был, например, довольно спокойным, и тут вдруг у него появляются вспышки агрессии, неадекватные ситуации, повторяющиеся регулярно», — уточнила эксперт.

Насторожить должны и тревожные состояния: ипохондрия, излишние волнения во время обычной болезни, переживания на почве безопасности, но лишь в тех случаях, когда они не являются постоянной чертой характера человека.

«Сюда же можно добавить проблемы с памятью. Особенно с кратковременной, когда человек вообще не помнит, что было вчера-сегодня», — добавила психолог.

Ранее были названы признаки депрессии у пожилых людей.