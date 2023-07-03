«Результат целенаправленной диверсии»: выяснилось, могли ли отплывший к «Титанику» батискаф затопить специально

Трагедия, произошедшая с батискафом «Титан», окутана тайнами и мистическими совпадениями. Поэтому к расследованию привлекли большое количество экспертов. Многие не исключают вероятность того, что крушение подводного судна могло стать следствием чьего-то злого умысла.

Однако как рассказал общественный деятель, активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко, этот вариант «устранения неугодных» представляется слишком замысловатым.

«Предположить, что крушение батискафа — результат целенаправленной диверсии, можно. На борту были влиятельные люди. Вероятно, их устранение могло быть для кого-то выгодным. И все же, слишком сложная модель для этих целей», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более вероятной, по его словам, смотрится версия о разрушении корпуса батискафа вследствие микротрещин, которые возникали в результате каждого погружения.

«Подобной версии, кстати, придерживается и автор нашумевшего фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, который не раз сам опускался на дно океана в такого рода аппаратах. Конструкцию утонувшего батискафа он назвал изначально ненадежной», — пояснил спикер.

Костеренко уточнил, что корпус был построен из композитных материалов, а их поведение в условиях регулярных глубоководных погружений пока недостаточно изучено.

«Судя по опубликованным официальным материалам, причина взрыва — нарушение (деформация) каркаса субмарины. Поэтому единственная причина крушения — чудовищное давление», — согласил и адвокат и политический обозреватель Константин Ерохин.

По его словам, в этой истории есть один любопытный юридический аспект: все путешественники подписывали Уведомление о рисках, где возможность смерти в ходе погружения упоминалась три раза. Соответственно, о ненадежности аппарата участники экспедиции знали заранее.

Ранее ученый Сагалевич оценил роль микротрещин во взрыве на батискафе «Титан».