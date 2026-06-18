Результаты ЕГЭ в 2026 году: когда публикуются итоги ЕГЭ-2026 и где их посмотреть

Результаты ЕГЭ-2026 публикуются в течение 1–2 недель после экзаменов. Узнать баллы можно через официальные сервисы, региональные порталы и «Госуслуги».

После завершения экзаменационной кампании у выпускников начинается этап ожидания результатов ЕГЭ-2026. Проверка работ проходит в несколько этапов и занимает от нескольких дней до двух недель в зависимости от предмета.

Когда публикуются результаты ЕГЭ-2026

Сначала экзаменационные материалы обрабатываются на региональном уровне, затем проходят федеральное утверждение и только после этого становятся доступны участникам.

Наиболее быстро публикуются результаты по обязательным предметам — русскому языку и математике. Обычно они появляются через 7–12 дней после сдачи экзамена. По предметам по выбору сроки могут быть немного дольше.

После официального утверждения данные становятся доступны в течение одного–двух дней.

Где проверить результаты экзаменов

Основным способом получения информации остается официальный сервис проверки результатов ЕГЭ, где требуется указать паспортные данные и регистрационную информацию участника.

Также результаты публикуются на региональных образовательных порталах и могут быть доступны в школах, где проходила государственная итоговая аттестация.

Во многих субъектах РФ данные дополнительно отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг после утверждения итогов.

Что делать при несогласии с результатами

Выпускники имеют право подать апелляцию, если считают, что баллы выставлены неправильно. Процедура позволяет пересмотреть оценку работы, но не предполагает пересдачу экзамена.

При этом итоговый результат может быть изменен как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Рекомендации для выпускников

Специалисты советуют не ориентироваться на непроверенные источники информации и не ожидать мгновенной публикации результатов.

Задержки между проверкой и публикацией связаны с процедурой официального утверждения данных, поэтому важна проверка только через официальные сервисы.

Результаты ЕГЭ-2026 становятся ключевым этапом поступления в вузы, поэтому отслеживать их публикацию рекомендуется регулярно.