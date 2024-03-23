РИА Недвижимость: общий ущерб «Крокусу» от теракта может составлять 11,4 млрд рублей

Вице-президент российского Союза торговых центров Марат Манасян в беседе с РИА Недвижимость подсчитал примерный ущерб «Крокус Сити холлу», который тот уже понес в результате произошедшего накануне теракта.

По словам Манасяна,если учитывать, что придется заплатить 250-300 тысяч рублей за поврежденный «квадрат», общая сумма ущерба может вылиться в сумму от 9,5 до 11,4 млрд рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Через некоторое время глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.