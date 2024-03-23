Задержанный по подозрению в теракте признался, что за убийства в Крокусе ему обещали 500 тысяч рублей

Задержанный по подозрению в организации теракта в Красногорске признался, за какую сумму он устроил расстрел в «Крокус Сити Холле». Видеозапись с задержанием предполагаемого преступника опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

На видео мужчина, который с трудом разговаривает на русском языке, рассказал подробности причастности к теракту. В Россию он прилетел из Турции. Он заявил, что некий куратор, представившийся помощником «проводника», предложил ему 500 тысяч рублей за убийства в Крокусе. Тот согласился и получил на карту аванс в виде 250 тысяч рублей.

«В «Крокусе» застрелил людей. За деньги! Где-то полмиллиона рублей», — сказал мужчина.

Сам он является уроженцем Таджикистана. Он рассказал, что изначально ему предложили убивать людей, где и каких — не имеет значения. Подозреваемый также рассказал, что оружие ему предоставили люди из Telegram. Имен и фамилий он не назвал.

Как сообщил источник 112, все задержанные по подозрению в теракте в Красногорске являются гражданами России. Все они — выходцы из ближнего зарубежья, успевшие получить российские паспорта. Сейчас контролирующие органы проверяют, законно ли были выданы эти документы.

По последним данным Следственного комитета РФ, количество погибших в результате теракта увеличилось до 115 человек. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, при разборе завалов были найдены тела 20 людей.

22 марта вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по посетителям. Террористы убивали всех, кто попадался на их пути. Они также подожгли помещения здания. МЧС РФ тушило огонь до утра 23 марта. На данный момент работы в «Крокусе» продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Ранее источники РБК сообщили, что террористы могли быть подготовлены и имели четкий план атаки на «Крокус».