РИА Новости: дом одного из террористов из СИЗО Ростова в Ингушетии оказался заброшенным

Журналистам новостного агентства РИА Новости удалось разыскать жилище раненного силовиками во время штурма преступника Малика Гандалоева*, взявшего вместе с подельниками в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону.

Сообщается, что дом террориста находится в одном из населенных пунктов Малгобекского района республики Ингушетия. Однако журналистам не получилось пообщаться с кем-нибудь из его родственников, так как жилище оказалось совершенно заброшенным.

«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота выглядят поношенными, забор в некоторых местах почернел», — приводится в материале агентства.

Напомним, в настоящее время Гандалоев после выстрела в голову и последующей врачебной операции находится в тюремном стационаре в тяжелом состоянии.

Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области напали и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже захватчиков ликвидировали.

Ранее мы писали, что захватчики СИЗО Ростова надеялись покинуть изолятор на машине.