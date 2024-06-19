РИА Новости: дом одного из террористов из СИЗО Ростова в Ингушетии оказался заброшенным
Фото: [скриншот с видео]
Журналистам новостного агентства РИА Новости удалось разыскать жилище раненного силовиками во время штурма преступника Малика Гандалоева*, взявшего вместе с подельниками в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону.
Сообщается, что дом террориста находится в одном из населенных пунктов Малгобекского района республики Ингушетия. Однако журналистам не получилось пообщаться с кем-нибудь из его родственников, так как жилище оказалось совершенно заброшенным.
«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота выглядят поношенными, забор в некоторых местах почернел», — приводится в материале агентства.
Напомним, в настоящее время Гандалоев после выстрела в голову и последующей врачебной операции находится в тюремном стационаре в тяжелом состоянии.
Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области напали и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже захватчиков ликвидировали.
Ранее мы писали, что захватчики СИЗО Ростова надеялись покинуть изолятор на машине.