Захватчики из Ростова надеялись покинуть СИЗО на машине
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Стало известно, что заключенные, взявшие заложников в СИЗО Ростова были уверены, что смогут успешно покинуть территорию учреждения, сообщает РИА Новости. Вразумить преступников оказалось невозможно.
Собеседник агентства, муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов рассказал, что перед началом операции по освобождению заложников попытался воздействовать на заключенных. По словам мужчины, он прибыл на территорию СИЗО, где к нему навстречу вышли трое преступников с заложниками. Ахмед Абусупьянов пытался убедить захватчиков освободить людей, но те уговорам не поддались. Они надеялись получить машину и покинуть территорию учреждения. С собой у преступников были собранные сумки, заключил Абусупьянов.
Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области напали и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже захватчиков ликвидировали.