В качестве подтверждения новостное агентство опубликовало в соцсетях видео рейда с мест хранения оружия украинских военных, которое нашел российский отряд спецназначения «Викинг».

По словам командира подразделения, в одном из обнаруженных ящиков нашли кумулятивные гранаты к ручному подствольному гранатомету РПГ-7 и метательные заряды к нему, а также партию снарядов для автоматического гранатомета.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я всё не могу выяснить, что это за завод... Свеженькие достаточно, всего годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших агээсок», — сказал командир подразделения.

Напомним, утром в субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. ВСУ в боях за данный ключевой населенный пункт потеряли порядка 1500 боевиков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.