Риелтор Апрелев перечислил причины сильного удорожания земельных участков в России

Стоимость земли в нашей стране увеличилась за год на четверть. Сегодня средняя цена сотки земли в стране составляет 243 тыс. рублей, а в Москве она достигла 1,1 млн рублей. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев назвал причины удорожания земельных участков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, значительная часть удорожания земельных участков в столичном регионе связана с колоссальным развитием инфраструктуры: запуск МЦД, строительство хорды и т.д., что свидетельствует о большей комфортности транспортной среды. В итоге это вызвало наибольший интерес к земельным участкам, расположенным в непосредственной близости от бывших железнодорожных платформ, а ныне транспортных хабов.

Эксперт добавил, что также причиной роста стоимости земли являются инфляция и наличие программы льготной ипотеки. Если в первом случае все более-менее ясно, то во втором случае наибольшая доля ипотечных программ в течение последних двух лет реализовывалась и распространялась в том числе и на возможность строительства ИЖС, и на возможность приобретать земельные участки семьям с детьми, попадающих в льготные категории. Все это также создавало определенный вектор увеличения стоимости.

По его мнению, интерес к земельным участкам также увеличивается с учетом того, что все города построены РФ лишь на 2% территории РФ и ключевой причиной сдерживания является отсутствие инфраструктуры в субъектах РФ и интеграции в социальное пространство соцобъектов на данных территориях. Кроме того, многое зависит и от рождаемости, так как наличие больших площадей для жизнедеятельности семьи станет способствовать и росту рождаемости вместе со всеми остальными программами.

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