Рискнули жизнью: четверо школьников оседлали один мопед и пронеслись по тротуару в Балашихе

В подмосковной Балашихе четверо подростков решили проверить границы возможностей своего скутера и собственной удачи. Компания умудрилась разместиться на одном двухколесном транспорте и прокатиться с ветерком по тротуару вдоль оживленного шоссе. Как пишет REGIONS , видео рискованного заезда появилось в Telegram-канале «Балашиха Life» и вызвало бурное обсуждение в Сети.

Курьерская доставка в Балашихе временно сменила профиль: вместо продуктов и пакетов скутер перевозил четверых седоков. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как один из школьников управляет мопедом, а трое его приятелей живописно расположились на сиденье, подножках и, кажется, даже на руле. Вся конструкция на скорости лавирует по тротуару в опасной близости от проезжей части. О защитных шлемах и экипировке речи не шло — только ветер, адреналин и полное отсутствие страха.

Юрист Гульназ Измайлова в разговоре с REGIONS разложила по полочкам, почему такая поездка — не просто шалость, а прямое нарушение закона. С точки зрения правил дорожного движения, мини-скутер приравнивается к мопеду, и конструкция большинства таких моделей физически не рассчитана на перевозку кого-либо, кроме водителя. Отсутствие усиленной рамы, дополнительных подножек и ручек делает пассажиров крайне уязвимыми.

Перегруз делает скутер неуправляемым, а даже небольшая кочка или резкое торможение могут привести к потере контроля. Если бы такой квартет остановили инспекторы ДПС, наказание оказалось бы символическим: по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ водителю (или его родителям) грозит штраф всего 500 рублей.

Именно эта копеечная сумма, по мнению юриста, и создает у юных нарушителей иллюзию вседозволенности. Ради лайков и острых ощущений они готовы рисковать здоровьем, забывая, что цена такой поездки может измеряться не рублями, а жизнями. Пока все обошлось, но вопрос, как долго будет продолжаться этот аттракцион, остается открытым.